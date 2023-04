Non ci crederai, ma questo robot ha la forma di... una "striscia"

Parliamo precisamente di un robot lungo soli 9 centimetri in grado di muoversi in ogni direzione, come se fosse un verme... schiacciato. Scopriamo il nuovo studio pubblicato su Science Advances.

Dopo l’inquietante robot mutaforma, la nuova invenzione ci arriva direttamente da un team di ricercatori della North Carolina State University. "Progettare robot morbidi che riescano a muoversi in diverse direzioni è una sfida notevole nel nostro campo", spiega Yong Zhu, uno dei principali autori. Nonostante possa sembrare una semplice striscia di metallo, in realtà è molto altro. Ma come fa a muoversi concretamente?

Questo minuscolo robot reagisce al calore provocato da un flusso di corrente elettrica. È infatti composto da due strati di polimero che reagiscono in modo diverso al calore. Mentre lo strato inferiore si contrae, quello superiore si espande, andando ad imitare letteralmente la contrazione dei nostri muscoli.

Come se non bastasse, oltre a poter controllare esattamente quale sezione del robot scaldare, in modo da decidere anche la direzione da seguire, è possibile anche decidere la quantità di calore inviata in ogni punto regolando il flusso elettrico.

"Teoricamente, maggiore è la corrente che applichiamo, più velocemente il bruco si muove avanti o indietro", spiega Shuang Wu, coordinatrice dello studio. Tuttavia, i membri del team sottolineano come esista un ciclo ottimale in cui "farlo vivere". Velocizzando troppo il ciclo, infatti, il corpo del robot rimane totalmente paralizzato, non riuscendo a contrarsi a sufficienza. Insomma oramai tra robot che generano abbracci e robot a forma di striscia di metallo, il futuro sta divenendo realtà.

Come si può vedere chiaramente dal video, i ricercatori hanno fatto passare il mini robot sotto una fessura di appena 3 mm. "Il prossimo passo è integrare dei sensori o altre tecnologie al robot, affinché in futuro possa essere utilizzato in vari campi, come ad esempio in dispositivi di ricerca e soccorso", conclude Zhu.