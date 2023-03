Da non crederci: questo enzima genera elettricità dall'aria

Dopo aver visto come bere acqua dall'aria, oggi vediamo un'innovativa ricerca. È stato infatti scoperto un particolare enzima in grado di trasformare letteralmente l'aria in elettricità. Vediamo meglio di cosa si tratta.

L'importante scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature grazie alla Monash University di Melbourne. "Sappiamo da tempo che i batteri possono utilizzare tracce di idrogeno presente nell'aria come fonte di energia per aiutarli a crescere e sopravvivere in ambienti difficili, come il suolo dell’Antartide, i crateri dei vulcani o le profondità oceaniche, ma finora non eravamo mai riusciti a capire il meccanismo alla base di questa straordinaria capacità" spiega Chris Greening, uno dei coordinatori dello studio insieme a Rhys Grinter e Ashleigh Kropp.

Per superare tale limite, gli esperti per la prima volta in assoluto sono riusciti ad estrarre ed isolare l'enzima definito "Huc", derivante dal batterio Mycobacterium smegmatis. Proprio da tale studio, si è scoperto che l'enzima a differenza di tutti gli altri fino ad oggi studiati, è in grado di produrre energia anche con concentrazioni di idrogeno inferiori a quelle atmosferiche, corrispondenti ad appena lo 0,00005% dell'aria che respiriamo.

Inoltre, si è dimostrato che sarà possibile conservare l'enzima purificato anche per lunghi periodi di tempo. Il dott. Kropp afferma infatti: "È sorprendentemente stabile: conserva le sue capacità anche dopo essere stato congelato o riscaldato fino a 80 gradi".

A quanto pare dopo la pietra che genera elettricità trovata in Congo e tralasciando l'indubbia utilità di questo enzima per tutti quei batteri che devono sopravvivere in ambienti decisamente estremi, abbiamo appena individuato probabilmente un metodo alternativo per produrre energia elettrica, che magari riuscirà anche a risollevare l'attuale situazione energetica mondiale.