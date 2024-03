Non crederete mai a quanti anni hanno questi antichi piercing

Chi lo fa per stravaganza, chi per altri motivi, il piercing è un accessorio molto discusso. Ricerche dimostrano che i suoi effetti sulla pelle sono radicali ma probabilmente le popolazioni dell'Anatolia di 12.000 anni fa non lo sapevano. Questa pratica decorativa è molto più antica di quanto precedentemente ipotizzato.

Gli scavi archeologici nel sito di Boncuklu Tarla, nella regione sudorientale dell'Anatolia, hanno rivelato l'esistenza di gioielli di pietra, osso e ceramica, che risalgono all'inizio del neolitico e che venivano usati come decorazioni del viso. Se però pensate che la pratica del piercing e del labret sia nata per motivi meramente estetici, dobbiamo deludervi.

Questi oggetti suggeriscono che tali adornamenti non erano solo estetici, ma servivano anche come indicatori di status sociale. Secondo gli archeologi, il sito di Boncuklu Tarla svela l'uso di gioielli per il viso come connessione tra oggetti personali e parti del corpo su cui venivano applicati. Ciò contraddice inoltre l'ipotesi che legava gli ornamenti personali solo a collane, bracciali e ciondoli, ampliando la nostra comprensione dell'ornamentazione del corpo nelle società antiche.

La quantità di piercing trovati nel luogo degli scavi (iniziati nel 2012) indica una cultura profondamente impegnata nella personalizzazione e nell'espressione sociale attraverso l'ornamento. Ad avvalorare questa ipotesi c'è il fatto che questi oggetti (qui le foto) non fossero comuni tra i bambini, indicando che l'acquisizione di piercing poteva essere legata a rituali di passaggio all'età adulta e a marcatori di status sociale all'interno dei gruppi. Questa interpretazione è supportata dal ritrovamento di gioielli specifici solo vicino ai resti collegabili a persone più grandi.

Queste scoperte lasciano intendere che alcune pratiche per "decorare" il proprio corpo esistevano già da tempo, come visto anche per gli strumenti destinati ai di 5 millenni fa.

Su Apple AirTag è uno dei più venduti di oggi.