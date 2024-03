Non crederete mai a quanti anni abbia il più vecchio frigorifero al mondo

L'archeologia regala sempre nuove scoperte: a Lagash, un sito archeologico iracheno, è stata ritrovata una taverna antica, completa di una zona pranzo all'aperto, un forno per il pane, contenitori per la conservazione degli alimenti, resti di cibo e...un antico frigorifero conosciuto come "zeer". La cosa assurda è che ha 5000 anni.

Durante gli scavi condotti nel Lagash Archaeological Project, a cui hanno partecipato anche gli archeologi dell'Università di Pisa, è emerso un sito che potrebbe essere definito come la taverna del 2700 a.C. Questa area, situata a soli 50 cm sotto la superficie, era attrezzata con banchine per sedersi, un forno per cuocere il pane, e vari contenitori per la conservazione degli alimenti, tra cui spicca lo "zeer", un antico frigorifero. Utilizza una tecnica di refrigerazione naturale, basata sull'evaporazione, che permetteva di mantenere freschi cibo e bevande anche nel clima torrido della Mesopotamia.

Occupata fin dal quinto millennio a.C., Lagash era una delle città-stato più importanti della Mesopotamia meridionale, e giocava un ruolo cruciale nei commerci regionali e ospitando una varietà di produzioni artigianali.

La scoperta della taverna fornisce nuove conoscenze sulla vita quotidiana delle popolazioni del posto. Fino ad ora, la maggior parte delle documentazioni sull'alimentazione e sulla cucina antica derivava dai testi antichi. Tuttavia, questi documenti non coprono i periodi più remoti, lasciando un vuoto nella comprensione delle pratiche alimentari sumere.

La taverna di Lagash offre dunque un contributo inestimabile alla ricostruzione delle abitudini alimentari, della socializzazione e dell'economia delle prime società complesse. Oltre a fornire cibo e bevande, questi spazi erano centri di vita comunitaria, dove le persone si riunivano, scambiavano notizie e intrattenevano relazioni sociali.

Un aspetto che merita attenzione è che grazie al Lagash Archaeological Project avviato nel 2019, gli scavi si sono concentrati sulle aree della vita quotidiana, piuttosto che sulle sole strutture religiose o delle élite.