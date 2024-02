Non crederete mai a chi ha influenzato la storia dell'evoluzione

Sebbene esistano falsi come le mummie aliene trovate in Messico, la storia ci parla di mummie "vere" che hanno fatto parte di un capitolo importante della scienza, come quelle portate in Europa dalla spedizione egiziana di Napoleone nel 1789.

A differenza delle mummie egizie con la lingua d'oro, quelle portate in Europa da Napoleone Bonaparte erano di specie animale. Forse inconsapevolmente, il generale francese fornì del materiale inaspettato per un dibattito scientifico che fece cronaca: quello tra i naturalisti francesi Georges Cuvier e Jean-Baptiste Lamarck. I due interpretarono in modo diametralmente opposto il significato delle testimonianze animali che il Bonaparte fece sue.

Il nocciolo della questione era questo: le specie animali si trasformano nel tempo o restano invariate? I geologi, naturalisti e ingegneri della spedizione in Egitto dovevano rispondere a questa domanda e al ritorno del gruppo si accese un dibattito tra i due giganti della naturalistica.

Cuvier sosteneva l'immutabilità delle specie, sostenendo che ogni specie fosse fissa e inalterabile nel tempo, Lamarck proponeva una teoria radicalmente diversa, il trasformismo, secondo cui le specie si evolvono gradualmente adattandosi all'ambiente.

La controversia tra i due scienziati raggiunse un punto di svolta con l'arrivo di una mummia di ibis (appartenente alla classe degli uccelli), che sembrava confermare la visione di Cuvier: l'antico uccello era indistinguibile dai suoi discendenti moderni.

Nonostante la vittoria di Cuvier, Lamarck rimase convinto che la breve scala temporale delle mummie non fosse sufficiente per osservare cambiamenti significativi nelle specie. In ogni caso, la disputa tra i due ha disegnato il tracciato per la comprensione dell'evoluzione fino alla teoria scientificamente provata di Darwin.