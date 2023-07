Non crederete mai a cosa serve in realtà il mignolino del piede

No signori, il mignolino del piede, chiamato scientificamente anche minolo, non serve solo a ricordarci che esiste quando lo sbattiamo contro un mobile, ma in realtà la sua esistenza è molto importante per la nostra mobilità!

In un esperimento del 2009, i ricercatori hanno testato l'efficienza di varie lunghezze delle dita dei piedi negli esseri umani, scoprendo che gli individui con dita più lunghe dovevano spendere molta più energia per correre. Un altro studio ha tuttavia rilevato che i corridori tendono ad avere dita più lunghe, ottenendo un breve vantaggio di velocità in cambio di molta più energia spesa.

Anche il mignolo, che sembra essere l'appendice più inutile del corpo umano, svolge bene il suo lavoro. Sebbene tutte le dita dei piedi siano utilizzate per mantenerci in equilibrio e farci avanzare, il mignolo ha un ruolo sorprendentemente importante. "Il suo scopo è fornire equilibrio e propulsione", ha spiegato il podologo Dr. Bruce Pinker. "Quando si fa un passo, il piede si muove da laterale a mediale in una normale biomeccanica."

L'articolazione del mignolo svolge un ruolo più importante rispetto alle altre dita vicine. "L'articolazione del grosso alluce, del mignolo e il tallone ci danno una grande mano durante la camminata quotidiana", ha affermato il Dr. Wenjay Sung. "Se rimuovi una parte di questo 'treppiede', perdi l'equilibrio."

Coloro che perdono il mignolino in seguito a incidenti, infatti, inizialmente faranno molta fatica a camminare... e pensare che molti pensavano non servisse a niente! A proposito, ma perché abbiamo le unghie anche ai piedi?