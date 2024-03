Non ci crederete mai, ma tenere gli occhi aperti vi fa addormentare prima: ecco perché

Notte fonda, il silenzio regna sovrano, ma tu sei ancora lì, a girarti e rigirarti nel letto, a calcolare le ore che ti separano da quando la sveglia suonerà, implacabile. Sei in buona compagnia, caro lettore che lotti contro l'insonnia, ma oggi cercheremo di darti qualche buon consiglio per evitare che ciò accada nuovamente.

La ricerca della pace notturna spesso sembra un miraggio, soprattutto quando più ci sforziamo di raggiungerla, più ci sfugge, come sabbia tra le dita. Ma se ti dicessi che esiste un metodo, forse controintuitivo, che potrebbe essere la chiave per le porte del regno di Morfeo?

Recentemente, una tendenza su TikTok ha messo in luce una pratica che potrebbe sembrare a prima vista bizzarra: cercare di rimanere svegli come miglior stratagemma per cadere tra le braccia del sonno. Sì, hai capito bene: invece di cercare di dormire devi rimanere sveglio (così eviterai di dormire solo 6 ore a notte).

Questa tecnica, nota come 'intenzione paradossale', non è una novità per la scienza, benché abbia trovato nuova vita sui social. A sostegno di questo metodo vi sono decenni di studi e pratica clinica nel campo della terapia psicologica.

Colin Espie, professore di medicina del sonno presso il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche dell'Università di Oxford, conferma che l'intenzione paradossale non è un'invenzione moderna. Già negli anni '80, Espie conduceva ricerche su questa tecnica, che si basa sull'idea che cercare attivamente di evitare il sonno possa, paradossalmente, facilitarne l'arrivo.

Come farlo? Gli esperti consigliano di provare a tenere gli occhi aperti e resistere alla tentazione di chiuderli. L'idea è che togliendo la pressione di dover dormire, la tua mente possa rilassarsi più facilmente.

E ricordate: perdere anche 16 minuti di sonno a notte è troppo.