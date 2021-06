Non solo DAZN e Sky: anche TimVision prepara l'offerta per la Serie A

A poche ore dall'annuncio dei nuovi abbonamenti DAZN per la Serie A, che hanno alimentato discussioni ed in alcuni casi anche polemiche tra gli appassionati, la Gazzetta dello Sport riferisce che anche TIM, tramite TimVision, sarebbe in procinto di presentare la propria offerta per il nostro campionato.

L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel mese di Luglio, ed al momento i dettagli sono ancora scarni. Tim, però, attraverso TIMVision consentirà ai propri clienti di portare a casa il set top box per la visione sul digitale terrestre delle 380 partite stagionali del campionato, allo stesso prezzo di DAZN (quindi 29,99 Euro al mese).

Non è chiaro se anche TIM proporrà offerte come quelle di DAZN, che permettono praticamente a tutti di ottenere il primo anno di visione a 19,99 Euro al mese, e probabilmente ulteriori dettagli saranno diffusi solo successivamente.

La Rosea però osserva anche che Tim avrebbe intenzione di lanciare anche offerte aggressive che potrebbero comprendere anche Netflix e Disney+.

La questione però è tutt'altro che chiusa, dal momento che l'asse TIM-DAZN è finito all'Antitrust italiano a seguito dei reclami presentati dai principali operatori del nostro paese.

Ovviamente, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli sulle prossime offerte che proporrà TIMVision ai propri clienti.