No, questo non è un Demogorgone, ma un bellissimo agamide testa di rospo

L'agamide testa di rospo (Phrynocephalus mystaceus) è una lucertola davvero incredibile che, a prima vista, potrebbe sembrare un piccolo Demogorgone di Stranger Things. In realtà questa è semplicemente una strategia difensiva che il rettile utilizza per sembrare più mostruoso e feroce quando si sente minacciato.

"Segnali vistosamente colorati possono evolversi attraverso la selezione sessuale per essere ornamenti o armamenti, conferendo così un vantaggio di forma fisica al loro portatore", hanno affermato gli autori in un nuovo articolo pubblicato recentemente sull'illustre rivista Biological Journal of the Linnean Society.

Gli addetti ai lavori hanno studiato a distanza ravvicinata queste creature prelevando dal loro habitat naturale 14 coppie maschio-maschio e 17 coppie femmina-femmina. In questo contesto - dopo che sono state messe insieme - non c'è stata alcuna reazione da parte delle guance.

Tuttavia, quando sono state mostrate loro delle immagini dei predatori, i rettili hanno accennato a una risposta. Con l'immagine di un falco volante, infatti, solo il 3% delle creature ha esibito le guance; una percentuale che è salita al 12% quando sono state rilasciate all'interno della teca dove si trovano i rettili lucertole di un'altra specie.

Dopo diverse prove è stato scoperto che sono le "imboscate" a far scattare le guance, poiché l'84% degli animali coinvolti ha mostrato il loro aspetto minaccioso dopo essere stati colti alla sprovvista. "La fase successiva consiste nel testare la risposta di un potenziale predatore per stabilire se l'esibizione induca effettivamente una risposta di sussulto sopraffacendo il loro sistema sensoriale", affermano infine gli esperti.

