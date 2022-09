Per non dimenticare l'11 settembre: 21 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle

Ci sono accadimenti che hanno un impatto talmente imponente sulla società da farci sentire in dovere di fare la nostra piccola parte, trattando l'argomento in modo che più persone possibili possano entrare a conoscenza dell'accaduto e la memoria storica non vada persa. Uno di questi avvenimenti è l'attacco terroristico alle Torri Gemelle.

Ci discostiamo dunque per un momento da argomenti prettamente scientifici e tecnologici per ricordare, a distanza di oltre un ventennio dall'11 settembre 2001, quanto accaduto nella giornata che ha lasciato una cicatrice indelebile nella società: ancora oggi si percepiscono gli effetti di quel martedì funesto di 21 anni fa.

A New York si ergeva il World Trade Center, simbolo finanziario e cuore pulsante della città. Sembrava una tranquilla giornata di fine estate, ma alle ore 08:46 dell'11 settembre 2001 uno dei quattro aerei di linea americani si schiantò contro la Torre Nord. Quell'aereo era stato dirottato da un gruppo terroristico aderente ad Al-Qaida e fu seguito qualche minuto dopo, alle ore 09:03, da un secondo aereo che colpì la Torre Sud. Gli edifici da 110 piani crollarono a causa dell'eccessivo calore che si era generato nei punti nevralgici.

Il totale di aerei dirottati dai terroristi fu di quattro, dato che gli obiettivi erano anche il Pentagono e il Campidoglio di Washington D.C. (oltre al World Trade Center). Solamente l'ultimo volo non centrò il bersaglio, in quanto i passeggeri si rivoltarono e riuscirono a far perdere il controllo ai terroristi, facendo precipitare l'aereo in un campo aperto in Pennsylvania. 2.977 morti e oltre 6.000 feriti sono gli atroci numeri contati alla fine dell'attacco.

21 anni dopo il dolore dei familiari delle vittime ancora non riesce a trovare pace, in quanto i processi alle menti dietro gli attentati continuano a venire rinviati (come riportato da Rai News). In questa sede abbiamo semplicemente voluto ricordare l'accaduto, rendendo omaggio agli innocenti, nonché a coloro che si sono sacrificati per salvare vite. Se volete approfondire ulteriormente quanto accaduto, ricordiamo che esistono anche serie TV come The Looming Tower, che mirano a un riassunto realistico. Sul portale del Ministero dell'Interno c'è inoltre un archivio storico.