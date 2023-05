Non solo display più grandi: iPhone 16 Pro avrà anche delle nuove fotocamere

Dopo i rumor secondo cui iPhone 16 Pro avrà un display più grande, emergono nuove voci di corridoio sulla generazione di smartphone che Apple dovrebbe presentare il prossimo anno. A quanto pare le novità non riguarderanno solo il pannello frontale.

Un nuovo rapporto pubblicato in rete riferisce che gli upgrade dovrebbero riguardare anche il comparto fotografico e la batteria, che dovrebbe essere più grande.

Il leaker Digital Chat Station riferisce che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max saranno dotati di una fotocamera principale da 1/1,14 pollici, probabilmente basati sul sensore Sony IMX903. Qualora tale voce dovesse trovare riscontro, significherebbe che il principale upgrade per il comparto fotografico non sarà presente sugli iPhone 15 Pro ma arriverà su iPhone 16 Pro.

Sempre a proposito di fotocamera, qualche giorno fa alcune altre indiscrezioni riferivano che Apple potrebbe cambiare il design alla fotocamera per iPhone 16, arrivando ad un design con i due obiettivi posti in verticale e non in obliquo come accade attualmente con i modelli base delle lineup.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo, dal momento che potrebbero anche non essere corrispondenti alla realtà. Sicuramente però nel corso dei prossimi mesi emergeranno ulteriori dettagli sulla questione. Nell’immediato, però, le attenzioni sono tutte rivolte verso la conferenza di apertura della WWDC.