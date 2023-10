Tra non molto diverse persone potrebbero essere uccise da satelliti cadenti

La Federal Aviation Administration (FAA) ha recentemente acceso un faro d'allarme riguardo al pericolo rappresentato dai satelliti Starlink di SpaceX in caduta. Questi dispositivi, posizionati in orbita terrestre bassa, sono progettati per durare solo cinque anni prima di disintegrarsi.

Sebbene siano stati progettati per bruciare completamente nell'atmosfera durante il rientro, riducendo così il rischio per chi si trova a terra, la FAA ha un'opinione diversa. Secondo un rapporto presentato al Congresso, l'agenzia sostiene che entro il 2035, circa 28.000 frammenti dei satelliti Starlink potrebbero sopravvivere al rientro ogni anno.

Questo significa che la probabilità che un frammento di satellite colpisca e uccida qualcuno a terra possa aumentare fino al 61% ogni anno. Inoltre, il rischio per gli aerei non è da sottovalutare: c'è una probabilità dello 0,07% che un frammento di satellite possa abbattere un aereo ogni anno. SpaceX, che ha già lanciato 5.000 satelliti e ha in programma di lanciarne migliaia di altri, ha risposto con fermezza alle affermazioni della FAA.

L'azienda ha definito l'analisi dell'agenzia come "profondamente errata", sottolineando che si basa su uno studio di 23 anni fa condotto dalla NASA. SpaceX ha anche evidenziato che i suoi satelliti sono realizzati con materiali diversi e sono progettati per disintegrarsi completamente, rendendo quindi ingiusto il confronto con lo studio citato dalla FAA.

Inoltre, SpaceX ha sottolineato che, dal 2020, ha già fatto rientrare 325 dei suoi satelliti senza che fossero stati trovati detriti, contraddicendo così le stime della FAA. Nonostante le preoccupazioni della FAA, la Federal Communications Commission sostiene la posizione di SpaceX, confermando che i suoi satelliti sono completamente disintegrabili.