Non dovete credere a questi falsi miti sulle eclissi solari: sono davvero assurdi

Le eclissi solari sono uno degli spettacoli più meravigliosi dell'universo. Ci consentono di vedere la corona solare - l'atmosfera della nostra stella - dalla Terra e in passato hanno permesso anche di verificare la teoria della Relatività generale di Albert Einstein.

Questi fenomeni ci hanno accompagnato per secoli, tanto che sono diversi i casi in cui le eclissi hanno direttamente segnato con le vicende umane. Basti pensare all'eclissi solare di Costantinopoli del 1453, che "segnò" la fine dell'impero bizantino, o l'eclissi che si verificò sui campi di battaglia fra l'esercito coloniale inglese in Sudafrica e l'esercito Zulu del 1879.

Per quanto spettacolari e da tempo ormai comprese dal punto di vista scientifico, le eclissi solari sono tuttavia spesso anche contraddistinte da diverse fake news, che cercano di minarne la bellezza. Una delle più comuni afferma che il Sole risulta più pericoloso durante questi eventi celesti, poiché le radiazioni non visibili emesse dall'astro verrebbero deviati in un unico punto - quello del cono d'ombra - dal passaggio della Luna.

Per quanto questa affermazione possa sembrare anche interessante, gli scienziati hanno più volte dimostrato che la Luna non funge da lente alle radiazioni e che il pericolo rappresentato dai raggi solari rimane lo stesso, sia con che senza l'eclisse. Se non volete quindi danneggiarvi a causa dei raggi solari, basta che vi spalmiate un po' di crema solare sulla pelle.

È anche falso che guardare senza lenti di protezione un'eclissi totale possa portare alla cecità. La corona che è infatti possibile vedere durante questi eventi astronomici ha una radiazione elettromagnetica un milione di volte inferiore rispetto alla classica luce solare proveniente dalla superficie, una condizione che la rende perfettamente visibile senza subire dei danni agli occhi.

Ciò comporta che è possibile guardare un'eclisse durante la sua fase centrale in piena sicurezza senza le lenti, mentre nelle fasi precedenti è possibile usare filtri o lenti speciali, che ci permettono di guardare il cielo senza problemi. È persino possibile realizzare delle lenti fai da te per godersi lo spettacolo, semplici ma funzionali.

Un'altra bizzarra fake news, legata all'antico mito delle divinità lunari, afferma che l'eclissi siano pericolose per le donne incinte e che partorire durante un'eclisse equivale a condannare il proprio figlio/figlia ad essere maledetto per tutta la vita. Forse è inutile dirlo ma le eclissi come tanti altri fenomeni astronomici sono del tutto innocui ai bambini e ai loro genitori. Credere a queste fandonie equivale a credere che la magia esiste e che la posizione casuale degli astri possa provocare qualche particolare effetto sulla vita di tutti i giorni. Una posizione screditata dalla scienza e dalla stessa chiesa da secoli.

Le eclissi infine non aiutano le piante a crescere, non avvelenano il cibo al passaggio del loro cono d'ombra e a differenza di quanto si crede avvengono anche ai poli. Per quanto queste due regioni del pianeta siano meno toccate dal cono d'ombra del nostro satellite, anche lì è possibile assistere a degli eventi di eclissi totale. La prossima eclissi totale che si potrà vedere dal Polo sud per esempio avverrà nel dicembre del 2039.