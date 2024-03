'Non dovrebbe esistere in queste acque', ricercatori sorpresi da questa rara balena

Nelle acque costiere del New England, scienziati hanno assistito a un evento di straordinaria rarità: la comparsa di una balena grigia, una presenza creduta estinta in quest'area dell'Oceano Atlantico da oltre due secoli.

Questo gigante del mare, noto per il suo corpo grigio maculato e le dimensioni imponenti, è solitamente un abitante delle acque del Pacifico, rendendo il suo avvistamento al largo della costa di Massachusetts un episodio quasi surreale.

La femmina di balena grigia può raggiungere i 15 metri di lunghezza e pesare fino a 41.000 chilogrammi, distinguendosi per l'assenza di pinna dorsale e la presenza di una gobba sulla schiena. Il team dell'Acquario di New England, durante un'indagine aerea lo scorso primo marzo, ha notato il mammifero solitario a circa 48 chilometri a sud di Nantucket, immerso in quello che sembrava un comportamento di caccia.

Solo dopo aver esaminato le immagini al ritorno, gli scienziati hanno potuto confermare la natura straordinaria della loro scoperta. "La mia mente faticava a elaborare ciò che i miei occhi vedevano, poiché si trattava di un animale che, a tutti gli effetti, non dovrebbe esistere in queste acque", ha commentato un tecnico di ricerca dell'acquario, sottolineando l'emozione e la sorpresa di fronte a tale avvistamento.

Questa non è la prima volta che una balena grigia si avventura in Atlantico negli ultimi anni, ma è senza dubbio un promemoria del modo in cui le specie marine possono rapidamente rispondere ai cambiamenti climatici. L'apertura del Passaggio a Nordovest, tradizionalmente bloccato dai ghiacci, a causa dell'aumento delle temperature globali, potrebbe aver fornito a questi maestosi viaggiatori una nuova rotta tra Pacifico e Atlantico.