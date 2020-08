Non si dovrebbero abbattere i vecchi edifici secondo gli architetti, ecco perché

Non si dovrebbero abbattere i vecchi edifici. Secondo gli architetti, infatti, tali strutture dovrebbero essere protette. Il motivo? Combattere il cambiamento climatico. Durante la creazione dell'acciaio, il cemento e i mattoni per i nuovi edifici, vengono rilasciate nell'atmosfera grandi quantità di carbonio.

Questo studio è stato descritto sulla rivista Architects' Journal ed è stato sostenuto dai 14 vincitori del Premio Stirling, un concorso annuale di architettura organizzato dal Royal Institute of British Architects (RIBA), assegnato all'architetto dell'edificio che ha dato il più grande contributo all'architettura britannica nell'ultimo anno.

Il Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) stima che il 35% di carbonio - derivante dal ciclo di vita di un un tipico edificio per uffici - venga emesso prima ancora che la struttura venga aperta. Questi calcoli suggeriscono che passeranno decenni prima che alcuni nuovi edifici ripaghino il loro debito di carbonio risparmiando più emissioni di quante ne abbiano create.

Will Hurst, caporedattore di Architects 'Journal, ha dichiarato: "Questo fatto sconcertante è stato colto correttamente nel settore delle costruzioni solo relativamente di recente. Dobbiamo smetterla di demolire gli edifici senza pensarci". Secondo Hurst, infatti, il VAT (il nome dell'IVA in inglese) su ristrutturazione, riparazione e manutenzione dovrebbe essere ridotta dal 20% a zero per corrispondere all'aliquota tipica per le nuove costruzioni.

"È assurdo che il governo incentivi effettivamente pratiche che creano più emissioni di carbonio. Inoltre, se eviti la demolizione, ottieni subito un risparmio di carbonio, di cui abbiamo davvero bisogno", continua il caporedattore. Alex Green, della British Property Federation, ha affermato che a volte il diverso livello di IVA è il fattore chiave per determinare se un edificio possa essere abbattuto o salvato per un nuovo scopo.

Le prove del The Architects 'Journal sono state esaminate dall'EAC e i risultati sulla questione saranno divulgate nei prossimi mesi.