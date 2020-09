Non dovremmo escludere l'esistenza di forme di vita sotterranee su Marte e sulla Luna

Un team di ricerca di Harvard afferma di aver trovato il modo di capire se esistono forme di vita sottoterra in posti lontani, come la Luna o Marte. E per verificare la loro ipotesi potrebbe avere senso scavare sotto la superficie di questi corpi celesti. I ricercatori credono che cercare acqua solo sulla superficie non è abbastanza.

"Abbiamo stabilito che le condizioni meteorologiche necessarie per la vita potrebbero esistere sotto la superficie di corpi rocciosi come la Luna o Marte, adesso gli scienziati dovrebbero cercare tracce di queste forme di vita sotterranee in questi oggetti," afferma Masasvi Lingam, professore di Astrobiologia presso il Florida Institute of Technology (FIT). "Sappiamo che questa ricerca sarà difficile, ma non impossibile."

La presenza di acqua sulla superficie richiede un atmosfera in grado di mantenerla, come spiegavamo in questo articolo. Se ci muoviamo in profondita, lo strato di roccia superiore permette di mantenere le condizioni adatte alla presenza di acqua liquida. Su Marte sembra non esserci una grande quantità di acqua in superficie, ma gli scienziati non hanno ancora escluso l'esistenza di laghi sotterranei. La vita potrebbe fiorire sottoterra.

"Sia la Luna che Marte mancano di un'atmosfera che possa permettere la presenza di acqua liquida sulla loro superficie, ma le regioni più calde e pressurizzate sotto la superficie potrebbero favorire la chimica della vita in acqua liquida," spiega Avi Loeb del Centro per l'Astrofisica di Harvard.

Anche se trovassimo la vita in queste zone, non ci sarebbe una florida e caotica popolazione di materia organica. Molto probabilmente avremmo una piccola percentuale di quello che troviamo nella biosfera terrestre. A causa delle basse temperature ci aspettiamo di trovare organismi estremofili, capaci di vivere in condizioni estreme.

Un modo per verificare questa ipotesi è scavare nelle zone equatoriali della Luna o di Marte, e verficare se ci sono temperature più calde in questi punti. Dovremmo essere in grado di trivellare per decine di chilometri perché, senza un attività geologica che espone questi strati, non saremmo in grado di esplorarli. Loeb è sicuro che saremo in grado di scavare la superficie lunare entro i prossimi 10 anni. Nel 2024 è previsto il ritorno di esseri umani sul nostro satellite.

"La trivellazione potrebbe essere possibile se, nel contesto delle missioni Artemis, saremo in grado di stabilire una base sostenibile sulla Luna entro il 2024," afferma Loeb. "Possiamo immaginare robots e grandi macchine che scavano sotto la superficie lunare in cerca di vita, proprio come facciamo sulla Terra per cercare petrolio."