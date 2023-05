Non c'è bisogno di trapianto! Ecco come 'curare' la cecità

La malattia degenerativa della retina è un problema per milioni di persone in tutto il mondo, poiché le cellule fotosensibili chiamate fotorecettori situate nella parte posteriore dell'occhio, muoiono senza essere sostituite. Una ricerca pubblicata su PNAS sembra aver trovato una soluzione.

Anche se i ragni possono aiutarci a non perdere la vista, un team di ricercatori in Canada ha escogitato un modo per trasformare alcune cellule che fungono da supporto risultando però dormienti chiamate cellule gliali di Müller, in veri e propri tessuti con la funzione dei fotorecettori a cono, necessari per la percezione del colore e l'acuità visiva. Nonostante gli attuali test siano solo su cellule di topo, in breve tempo si potrebbe giungere ad una terapia in grado di ripristinare la vista nelle persone.

"La cosa interessante è che queste cellule di Müller sono note per riattivare e rigenerare la retina nei pesci", afferma la neuroscienziata e prima autrice dello studio Camille Boudreau-Pinsonneault dell'Università di Montreal.

È proprio a seguito di tale capacità di essere "riprogrammate" in alcuni animali, che sono state scelte le cellule gliali di Müller. Sfortunatamente però, sembrerebbe che questo incredibile processo non possa avvenire spontaneamente negli esseri umani.

Ecco perché la vera chiave dello studio sono stati i geni Ikzf1 e Ikzf4 e le proteine che hanno prodotto. Queste proteine sono conosciute come fattori di identità temporale, già note in letteratura per svolgere ruoli importanti nello sviluppo delle cellule in vari tipi.

Le cellule gliali di Müller sono state quindi isolate e coltivate prima di essere riprogrammate utilizzando una varietà di fattori di identità temporali, tra cui Ikzf1 e Ikzf4. Sebbene questi fattori non abbiano trasformato completamente le cellule gliali in cellule coniche, hanno ugualmente assunto alcune delle caratteristiche necessarie per funzionare come i fotorecettori. Ma a cosa potrà portare tale scoperta?

Senza dover ricorrere ai funghi che curano il daltonismo, mentre le cellule gliali aiutano a nutrire, regolare e organizzare altre cellule nell'occhio, i ricercatori affermano che sono presenti in abbondanza nell’essere umano, in modo tale da poter essere convertite in sicurezza in cellule simili a fotorecettori, fondamentali per vedere la luce e identificare i colori.