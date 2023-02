No, non c'è mai stato un cane miliardario e la sua storia è una grande bufala

Mio nonno da piccolo mi diceva sempre: lascia del cibo a un animale e questo scomparirà, ma lasciagli il portafoglio e vedrai che rimarrà lì. Come ben sappiamo le creature del nostro pianeta - umani a parte, s'intende - non hanno bisogno del denaro... ma sempre gli umani riescono a inventarsi storie assurde, come quella del "cane miliardario".

Secondo la leggenda, tutto ebbe inizio nel 1992, quando la contessa tedesca Karlotta Leibenstein (che non abbiamo prove della sua esistenza) decise di lasciare al suo amato animale domestico, Gunther III, il patrimonio di 80 milioni di dollari. Il capitale venne trasferito agli eredi del canide milionario, Gunther VI, e grazie a degli investimenti (attuati da un fondo fiduciario e altri esperti) il patrimonio si attesta intorno ai 500 milioni.

La storia, come affermato dinanzi e come sostiene il New York Times, è un clamoroso fake. Tutte le vicende - che tra l'altro sono state prese per vere da molte testate giornalistiche - sono state sviluppate dall'imprenditore Maurizio Mian, erede di un conglomerato farmaceutico, che decise di evadere il fisco "dando" la sua eredità al cane.

Mian, infatti, era ufficialmente la figura che amministrava la fortuna del pastore tedesco... nonché il vero e unico proprietario. "È stata anche una decisione attentamente curata, un artificio finanziario per le tasse... e poi tutto il media si sono innamorati di questa storia della contessa e del cane", ha dichiarato l'artefice di tutto al New York Times.

Per intenderci: il cane faceva davvero una vita dignitosa tra piscine e limousine, ma non è mai stato il vero erede di questa fortuna. La cosa clamorosa è che la storia sia ancora oggi spacciata per vera da numerosi media in tutto il mondo.