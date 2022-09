Non c'è abbastanza litio per veicoli elettrici? Avvertimento dagli Stati Uniti

L’inizio del 2022 è stato durissimo per il mercato delle automobili, con i prezzi di litio e petrolio alle stelle. La crisi si sta ridimensionando in questo periodo, ma l’amministratore delegato di un grosso estrattore e lavoratore di litio statunitense si è detto incerto della sufficienza del litio per l'imminente "boom" dei veicoli elettrici.

Le case automobilistiche hanno già chiarito che il futuro è elettrico e da mesi stanno progettando e annunciando i loro primi modelli EV che guideranno la vera, nuova era dell’automotive. Tuttavia, considerato che entro il 2026 i veicoli dovranno avere l'80% dei materiali critici acquistati in base alle leggi statunitensi, il CEO di Piemonte Lithium Keith Philips ha espresso una certa preoccupazione.

Ai microfoni di Yahoo! Finance Live ha dichiarato: “Sì, avremo abbastanza litio, ma non per quel momento. Ci sarà una vera crisi per ottenere il materiale. Non abbiamo abbastanza litio nel mondo per la produzione delle quantità richieste globalmente entro il 2035”.

Ovviamente al momento questa resta una dichiarazione isolata di un singolo individuo, ma con una conoscenza presumibilmente solida dei problemi di domanda e offerta di questo mercato. Le aziende stanno sì cercando di trovare le soluzioni al dilemma, come dimostra anche l’impegno di Tesla per nuove batterie più efficienti, ma resta ancora il fatto che non ci sono abbastanza strutture o lavoratori nel settore della estrazione e lavorazione di litio.

Philips ha aggiunto che la sua azienda sta già costruendo nuovi impianti negli Stati Uniti, ma mantenendosi comunque dubbioso sul futuro del segmento EV: “Il mondo è cambiato. Ora siamo in un'era in cui tutti vorranno un'auto elettrica. Le case automobilistiche non riescono a renderle abbastanza veloci e le persone ora cercano il litio di cui hanno bisogno per far funzionare le batterie in quelle auto elettriche”. Per ora, i produttori principali continueranno a fare affidamento a Cina, Australia e Cile, i maggiori produttori di litio al mondo.