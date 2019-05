No, non c'è nessun virus nei messaggi di buongiorno su Whatsapp

"Buongiornissimo", "Buona notte amici", e via così: i messaggi che racchiudono l'essenza dell'archetipo (più mitologico, che reale) del 50enne sul web. Fastidiosi, senz'altro, ma non veicolo per malware e virus di ogni tipo, come una bufala che si sta riproducendo a vista d'occhio vorrebbe far credere.

Così recita, infatti, un messaggio inoltrato ormai da migliaia di italiani:

"17 Maggio 2019 - “Ciao…Se non lo sai già…ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto. Ti passo l’avviso. Per favore avvisa tutti i contatti della tua lista di non aprire e inviare le foto di buongiorno e buonanotte ce ne sono alcune che sono virus che formattano il tuo cellulare. Attenti è molto pericoloso. L’hanno annunciato oggi alla Rai TV, a Mediaset premium, a La 7, a Sky tg 24 e altre emittenti televisive e radio. Diffondi più che puoi SOLO PAROLE SCRITTE”."

Quasi ci spiace mettere i bastoni tra le ruote al genio che ha ordito questa catena di Sant'Antonio con l'obiettivo di arginare il fenomeno delle immagini stucchevoli del buongiorno, ma si tratta nella maniera più assoluta di una bufala.

Che arriva al momento giusto, visto che di malware su Whatsapp se ne è parlato in abbondanza in questi giorni. Di recente WhatsApp ha ammesso di aver dovuto risolvere con un urgenza una vulnerabilità che consentiva l'installazione di un malware di classe governativa con una semplice videochiamata: ne abbiamo parlato qua, e, ancora più approfonditamente, in questo speciale.