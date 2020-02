No, non esiste alcun Amazon Dating: non potete 'ordinare' l'anima gemella

Sui social network non si sta parlando d'altro: Amazon Dating, il presunto servizio per trovare l'anima gemella grazie alla piattaforma dell'azienda di Jeff Bezos. Online si trovano persino immagini relative a cartelloni pubblicitari che sarebbero stati posizionati a Los Angeles e un sito Web realizzato con un'interfaccia simile a quella ufficiale.

Tuttavia, come riportato anche da GeekWire e The Newt Web, è tutto falso. Amazon non ha ovviamente nulla a che vedere con questo portale. Tra l'altro, stiamo parlando di uno "scherzo" che in molti potrebbero vedere come di cattivo gusto, visto che il sito fa riferimento a "persone da aggiungere al carrello" e da ricevere con "consegna Prime". Insomma, non stiamo nemmeno parlando di chissà quale trovata ingegnosa.

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il mondo del Web può capire subito che si tratta di un falso, ma sembra che ci siano alcune persone che stanno credendo veramente alla fake news che sta girando in queste ore. È quindi bene precisare che stiamo parlando solamente di alcuni "burloni" che stanno cercando di convincere in tutti i modi le persone del fatto che Amazon Dating sia vero, arrivando persino a diffondere immagini che sembrano ritrarre dei cartelloni pubblicitari in giro per la città.

Che dire, non date retta a chi afferma che Amazon Dating esiste.