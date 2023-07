Non è l'Everest la montagna più alta del mondo, ci sono due monti che lo superano

L'Everest, con i suoi 8.849 metri, è sempre stato considerato il re incontrastato delle cime più alte del nostro mondo. Se ci spostiamo dal semantico al tecnico, però, scopriamo che questa montagna himalayana non è la più alta del mondo in base a due parametri su tre.

Se consideriamo l'altezza dalla base alla cima e la distanza dall'equatore, l'Everest viene superato da due altri imponenti sfidanti: Mauna Kea nelle Hawaii e il Monte Chimborazo in Ecuador. L'Everest - che è cresciuto di 1 metro in un anno - detiene il record per l'altezza sopra il livello del mare, ma se misuriamo l'altezza dalla base alla cima, il Mauna Kea nelle Hawaii vince la sfida.

Questo vulcano dormiente, che ha eruttato per l'ultima volta 4.500 anni fa, ha un'altezza di 4.205 metri sopra il livello del mare. La base del Mauna Kea, che si estende fino al fondo dell'Oceano Pacifico, raggiunge i 10.210 metri, superando di gran lunga l'Everest.

Il secondo contendente è il Monte Chimborazo, situato nella Cordigliera Occidentale delle Ande, in Ecuador. Questo vulcano inattivo e ricoperto di ghiacciai e ha una cima che si trova a 6.310 metri sopra il livello del mare. Nonostante non sia nemmeno la montagna più alta della sua catena montuosa, la posizione unica del Chimborazo, direttamente sul punto più spesso della Terra, lo rende la vetta più lontana dal centro della Terra.

Anche se la sua cima è tecnicamente più bassa di 2.539 metri rispetto all'Everest, è oltre 2.072 metri più lontana dal centro della Terra. Quindi insomma, quando parliamo di monte più alto del mondo dipende tutto da quale fattore stiamo considerando. A proposito, ecco qual è la cima più mortale da scalare... anche in questo caso l'Everest non è prima.