No, questo non è Facebook, bensì una novità di Microsoft Teams

Dopo i miglioramenti della qualità audio e video di Microsoft Teams, l'azienda di Redmond è tornata a rilasciare novità per la sua popolare piattaforma di comunicazione. Tuttavia, a molti questa volta la nuova feature ha ricordato da vicino Facebook.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, nella giornata del 19 luglio 2022 è stata rilasciata Viva Engage, un'app di social networking legato al lavoro interna a Teams. In realtà per comprendere le basi di Viva Engage bisogna tornare a 10 anni fa, ovvero all'acquisizione di Yammer da parte di Microsoft, per l'appunto un piattaforma pensata per connettersi coi colleghi di lavoro, ma le immagini che potete vedere a corredo della notizia non possono che portare la mente al social network di Mark Zuckerberg e soci.

Questo considerando anche la presenza di una funzionalità che ricorda molto le "Storie". In ogni caso, il design in generale rimanda molto a Facebook: post al centro, barra in alto e notifiche in alto a destra, giusto per citare alcuni elementi simili. Tra l'altro, Viva Engage sembra avere anche l'obiettivo di far condividere ai dipendenti notizie e interessi personali. Insomma, una sorta di social network integrato direttamente su Microsoft Teams.

La società di Satya Nadella sta dunque puntando sul social networking legato al mondo del lavoro. Il design di Viva Engage non è però di certo passato inosservato sul Web.