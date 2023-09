Non fate questa cosa con lo squalo più grande del mondo, perché la odia

Immergersi nelle acque cristalline della Baia di La Paz in Messico, nuotando accanto a uno degli abitanti più maestosi dell'oceano: lo squalo balena. Questa esperienza, che sembra un sogno per molti amanti degli animali, potrebbe in realtà essere un incubo per questi giganti gentili.

Un recente studio ha rivelato che l'ecoturismo, in particolare le attività che permettono alle persone di nuotare con gli squali balena, potrebbe avere un impatto significativo e duraturo su questi animali. Gli squali balena, nonostante la loro mole imponente, sembrano essere disturbati dalla presenza umana, mostrando comportamenti simili a quelli che avrebbero in presenza di predatori.

Gli scienziati hanno analizzato 39 video aerei girati nella Baia di La Paz; in 20 di questi, un essere umano si univa a uno squalo balena, mimando il comportamento tipico dell'ecoturismo. I risultati hanno mostrato che quando un nuotatore è presente, gli squali mostrano comportamenti disturbati e consumano più energia rispetto al nuoto passivo.

Questo aumento del dispendio energetico potrebbe avere un effetto a catena sul loro successo riproduttivo. Gli autori dello studio non chiedono un divieto totale dell'ecoturismo con gli squali balena, ma piuttosto una revisione delle attuali pratiche, suggerendo un approccio più individualizzato per determinare se un animale è adatto all'interazione umana o se dovesse essere lasciato in pace.

Ciò potrebbe essere fattibile per garantire la sopravvivenza della specie.