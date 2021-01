Non solo Fire TV Stick: su Amazon sconti anche per gli Echo

Dopo le promozioni su Fire TV Stick, Amazon lancia un'altra serie di offerte sui propri prodotti. Questa volta si parla degli Echo, gli smart speaker basati su Alexa che possono essere acquistati a prezzi inferiori rispetto a quelli di listino.

Sconti Amazon Echo - 13 Gennaio 2021

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 29,99 Euro (59,99 Euro)

Nuovo Echo (4ª generazione), Antracite + Philips Hue White Lampadina: 79,99 Euro (99,99 Euro)

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Bianco: 54,99 Euro (89,99 Euro)

Echo Show 8 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa - Tessuto antracite: 89,99 Euro (129,99 Euro).

La disponibilità varia a seconda della variante scelta: per alcun è immediata, mentre per altri si parla del 22 Gennaio 2021 come data per la spedizione.

Su tutti è possibile beneficiare dei vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo i tempi classici e di collegare il proprio account Amazon allo smart speaker scelto, per fare in modo che il processo di configurazione sia più semplice ed immediato.

Amazon, come avvenuto anche in precedenza, non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.