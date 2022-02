Non solo Fire TV Stick: per San Valentino Amazon propone sconti sugli Echo

Non ci sono solo le offerte Amazon sui Fire TV Stick per San Valentino. Il colosso di Seattle ha dato il via anche ad un'ampia gamma di promozioni sugli smart speaker della gamma Echo con Alexa.

Amazon Echo in sconto su Amazon per San Valentino

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 29,99 Euro (49,99 Euro)

Amazon garantisce la consegna a stretto giro i orologio su tutti i dispositivi della linea, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili.