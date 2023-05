Non è follia: i ragni possono davvero aiutarci a non perdere la vista

Sappiamo tutti che la fame può influire fisicamente sul nostro organismo causando diversi danni. Partendo da tale premessa, vediamo un nuovo studio pubblicato su Vision Research che rivela che i ragni possono iniziare a perdere letteralmente "componenti" della loro vista se rimangono senza cibo per troppo tempo.

Dopo aver visto cosa potrebbe accadere con il morso di una vedova nera, bisogna da subito sottolineare come la perdita della vista osservata in questo studio non è troppo dissimile dalla degenerazione maculare legata all'età presente negli esseri umani. La macula è infatti la parte dell'occhio che elabora ciò che è proprio di fronte a noi.

I ricercatori hanno esaminato il ragno saltatore (Phidippus audax), ovvero una specie abbastanza comune che fa affidamento sui fotorecettori sensibili alla luce nei suoi grandi occhi per individuare la preda. Quando i ragni non ricevono abbastanza nutrienti però, questi recettori potrebbero deteriorarsi.

"I fotorecettori sono energeticamente costosi. Se li privi della nutrizione, il sistema fallisce. È l'equivalente funzionale della macula nei nostri occhi", afferma la biologa Elke Buschbeck dell'Università di Cincinnati.

Nello specifico, è stato utilizzato un oftalmoscopio personalizzato per studiare i danni alla retina negli occhi laterali anteriori dei ragni. Ben nove ragni privi di nutrienti sono stati confrontati con dodici esemplari di controllo per verificare la distribuzione della densità dei fotorecettori. Il danno risultante era principalmente nella parte dell'occhio in cui i fotorecettori erano più densamente concentrati.

Le statistiche del 2014 suggeriscono che circa l'8,7% della popolazione umana in tutto il mondo ha una qualche forma di degenerazione maculare, che purtroppo peggiora con il tempo e può causare una grave perdita della vista. In circa l'85-90% dei casi vi è infatti la perdita di fotorecettori negli occhi.

Si pensa che le cause includano la genetica, l'ipertensione, l'obesità e sembra proprio che da oggi potremo essere in grado di aggiungere anche la nutrizione nell’elenco. Ecco perché considerando che i ragni stanno diventando socievoli, è fondamentale riuscire ad utilizzare tali studi per meglio comprendere e risolvere diverse patologie.