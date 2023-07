Non solo foto e video: su TikTok arrivano i post testuali, una sfida a X e Threads?

Giornata movimentata per i social network. Nel giorno in cui Twitter si trasforma in X, TikTok ha annunciato il supporto ai post testuali che si aggiungono ai classici TikTok video. Non sappiamo se si tratti di una risposta al successo di Threads di Meta o meno, ma la novità è importante.

La piattaforma di ByteDance spiega che la nuova opzione consentirà ai creator di condividere le loro storie, poesie, testi di canzoni ed altri contenuti in maniera testuale sulla piattaforma, dando loro un nuovo modo per esprimersi.

Il funzionamento è molto semplice: quando si apre la pagina della Fotocamera, si potrà scegliere tra tre opzioni: foto, video ed appunto testo. Se si seleziona quest’ultima opzione, si verrà reindirizzati alla pagina di creazione testuale dove si potrà digitare il contenuto del post. A questo punto si potrà anche personalizzarlo aggiungendo suoni, posizioni, abilitando i commenti e consentendo i Duetti. TikTok garantisce che i post testuali saranno interattivi e dinamici come quelli con foto e testo.

"In TikTok, cerchiamo sempre di potenziare i nostri creator e la nostra community con strumenti innovativi che ispirino l'espressione di sé" ha affermato TikTok in un post. “Oggi siamo entusiasti di annunciare l'espansione dei post di testo su TikTok, un nuovo formato per la creazione di contenuti basati su testo che amplia le possibilità per i creator di condividere le proprie idee ed esprimere la propria creatività. Con i post di testo, stiamo espandendo i confini della creazione di contenuti per tutti su TikTok, dando alla creatività scritta che abbiamo visto in commenti, didascalie e video uno spazio dedicato”.