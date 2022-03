Non è un fotoritocco, questo coloratissimo pesce esiste davvero!

I ricercatori hanno confuso questa creatura per decenni, ma un nuovo studio ha finalmente portato alla luce un "labro multicolore delle Maldive". Il pesce color arcobaleno vive in quelle che vengono chiamate "barriere crepuscolari" - una zona che è sempre sottoposta a un pericolo costante.

La specie appena descritta, chiamata Cirrhilabrus finifenmaa, vive tra i 30 e 149 metri sotto la superficie dell'oceano, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration. Gli scienziati hanno catturato il primo esemplare di C. finifenmaa nel 1990, ma la sua somiglianza con la C. rubrisquamis ha confuso da decenni i ricercatori.

L'analisi del DNA ha quindi confermato che queste due specie erano geneticamente distinte. Inoltre, riferiscono gli esperti, C. finifenmaa ha un'area geografica molto più piccola rispetto a C. rubrisquamis, una scoperta che informa gli esperti perché dovranno attuare degli sforzi di conservazione per proteggere la specie.

"Quello che in precedenza pensavamo fosse una specie di pesce diffusa sono, in realtà, due specie diverse, ciascuna con una distribuzione potenzialmente molto più ristretta", ha affermato in una dichiarazione l'autore principale dello studio Yi-Kai Tea. Il nome della specie "finifenmaa" significa "rosa" nella lingua indigena Dhivehi delle Maldive.

Queste creature sono in costante pericolo perché vengono presi di mira dai pescatori locali per essere venduti per il commercio mondiale di acquari, che genera circa 330 milioni di dollari ogni anno (a proposito, ecco perché è sbagliato mettere i pesci in bocce di vetro).