Non abbiamo mai trovato del fuoco oltre la Terra per un motivo molto semplice

La scoperta del fuoco è stato uno dei passi più importanti degli esseri umani, ma sapete che oltre la Terra non sono mai stati scoperti dei pianeti capace di supportarlo? Ve lo spieghiamo meglio.

Per il divampare delle fiamme è necessario l'ossigeno e, nonostante sia il terzo elemento più abbondante nell'universo, si lega così facilmente agli altri che raramente si trova nella sua forma molecolare. Certo, sono stati trovati altri gas in grado di bruciare, ma sono in genere rari e molto meno probabili.

La presenza prolungata di ossigeno è sì considerata un probabile segno di vita, ma occorre sottolineare che non è una prova certa, motivo per cui gli astronomi stanno comunque cercando combinazioni di gas come firme biologiche. Negli altri pianeti è possibile che alcuni processi chimici possano causarne il rilascio, ma è ancora improbabile che ciò fornisca l'abbondanza necessaria per sostenere il fuoco.

Inoltre, nonostante le fiamme siano qualcosa di così comune a prima vista, per bruciare c'è bisogno di prodotti che sono anch'essi creati per la vita: legno dagli alberi, carbone da antiche foreste e petrolio che una volta era formato da organismi. Certo, sia il metano che l'idrogeno bruciano e possono esistere senza vita, mentre alcuni fenomeni - come i vulcani - possono ingannare gli scienziati, ma identificare il fuoco potrebbe portarci direttamente alla scoperta di esseri viventi.

Nel frattempo un astrofisico è sicuro che entro 25 anni troveremo la vita nell'Universo.