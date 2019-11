Non solo galassie: Hubble ha osservato uno dei lampi gamma più potenti di sempre

I lampi gamma, abbreviati GRB (Gamma Ray Burst), sono intense esplosioni che possono durare da pochi millisecondi a diverse decine di minuti e sono i fenomeni più energetici finora osservati nell'Universo.

Chiamato GRB 190114C, il lampo gamma è stato rilevato da una suite di strumenti, tra cui i telescopi Swift e Fermi della NASA e il Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov (MAGIC), il 14 gennaio 2019. Successivamente sono state condotte osservazioni successive con il telescopio spaziale Hubble per studiare l’ambiente intorno al lampo, per cercare di scoprire la fonte di questa gigantesca esplosione di 1 teraelettronvolt, cioè 1.000 miliardi di elettronvolt.

"Le osservazioni di Hubble suggeriscono che questo particolare scoppio si trovava in un ambiente molto denso, proprio nel mezzo di una galassia luminosa a 5 miliardi di anni luce di distanza. Questa è una cosa davvero insolita", afferma Andrew Levan, ricercatore presso la Radboud University. Ma non solo Hubble: gli astronomi hanno utilizzato anche il Very Large Telescope e l'Atacama Large Milimeter/submilimeter Array (ALMA).

"Questa nuova osservazione è un passo fondamentale nella nostra comprensione delle esplosioni di raggi gamma, dei loro immediati dintorni e di come si comporta la materia quando si muove al 99,999% della velocità della luce", conclude infine lo scienziato. Questa rivelazione, affermano i ricercatori, sarà considerata una pietra miliare nell'astrofisica ad alta energia.