Non solo Galaxy Note 20: Samsung annuncia un evento per il 2 Settembre

In attesa dell'evento Unpacked 2020, nel corso del quale Samsung presenterà cinque dispositivi, la società coreana guarda già avanti ed ha annunciato un nuovo keynote in programma il 2 Settembre.

Si tratta di un panel alternativo a quello che avrebbe dovuto tenere all'IFA di Berlino, a cui come noto non prenderà parte a causa delle preoccupazioni legate al Coronavirus.

L'evento è battezzato "Life Unstoppable" e sarà solo online. Le informazioni al momento sono poche, ed anche abbastanza misteriose dal momento che Samsung si è limitata a svelare che si tratterà di un keynote della durata di 45 minuti etichettato come un viaggio "virtuale e dinamico all'interno dei nuovi prodotti Samsung".

Storicamente, alla fiera teutonica il produttore ha mostrato diversi prodotti per la casa, tra cui sistemi audio, televisori, frigoriferi, lavatrici ed altro, oltre che smartphone di fascia media. Dal momento che quest'anno non sarà possibile partecipare fisicamente, Samsung ha studiato un nuovo metodo per consentire agli interessati di interagire con i prodotti.

Ricordiamo che l'IFA 2020 si terrà regolarmente, a differenza di quanto avvenuto lo scorso marzo con il Mobile World Congress 2020. Gli organizzatori hanno reso noto che la fiera andrà regolarmente in scena con "modalità di esposizione innovative", che però ancora non sono state svelate.