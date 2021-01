Non solo Galaxy S21: Samsung rimuoverà il caricabatterie da altri smartphone

Coloro che credevano che quanto avvenuto con il caricabatterie dei nuovi nuovi Galaxy S21 fosse un caso isolato, resteranno delusi. Patrick Chomet di Samsung infatti ha confermato che la società intende rimuovere il caricatore da muro dalle confezioni di altri smartphone nell'immediato futuro.

In una serie di Q&A pubblicata da Samsung, il dirigente ha affermato che "crediamo che la graduale rimozione del caricatore da muro e delle cuffie dalle confezioni dei prodotti sia un modo per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale dell'azienda, ma anche per rimuovere qualsiasi pressione che i consumatori possano provare a ricevere continuamente accessori non necessari per i nuovi smartphone".

Chomet ha anche aggiunto che sono tanti gli utenti che preferiscono riutilizzare gli accessori di un dispositivo più vecchio: "abbiamo scoperto che sempre più utenti Galaxy riutilizzano gli accessori che già possiedono e fanno scelte sostenibili nella loro vita quotidiana per promuovere migliori abitudini di riciclaggio. Per supportare la nostra community, abbiamo deciso di rimuovere il caricabatterie e gli auricolari nell'ultimo arrivato della linea Galaxy".

Come notato da molti, però, contestualmente alla rimozione del caricatore da muro nella confezione del Galaxy S21, Samsung ha anche abbassato il prezzo del caricabatterie da 25W dai precedenti 35 agli attuali 19 Dollari. Per tutte le informazioni sui costi, vi rimandiamo alla notizia sui prezzi italiani dei Galaxy S21.