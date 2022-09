Non solo Galaxy S23: Samsung al lavoro anche su Galaxy A54, A34 e A14

Samsung sta lavorando sui Galaxy S23, i suoi nuovi smartphone flagship in arrivo a febbraio 2023, questo è ormai un dato di fatto. In parallelo, però, il colosso di Suwon sta anche portando avanti i lavori sui suoi smartphone midrange e entry-level della serie A, ovvero i Galaxy A54, A34 e A14, anch'essi in uscita il prossimo anno.

Secondo il portale olandese GalaxyClub, infatti, il Galaxy A14 avrà la connettività 5G e avrà codename SM-A146B: il device sarà il prodotto Samsung a prezzo più basso nel settore della telefonia e il fatto che il supporto per la connessione 5G sia confermato potrebbe farne lo smartphone 5G a prezzo più basso sul mercato nel corso del prossimo anno.

In realtà, secondo GalaxyClub, è possibile che Samsung anticipi la vendita dei nuovi Galaxy A di qualche mese, mettendoli in commercio su mercati selezionati (quello europeo in primis) entro la fine del 2022. Oltre al Galaxy A14, poi, il portale olandese ha rivelato che Samsung è al lavoro anche sul Galaxy A34 (nome in codice SM-A346B) e sul Galaxy A54 (codename SM-A546B), con quest'ultimo che dovrebbe piazzarsi nella fascia midrange dei 500 Euro circa.

Galaxy A34 e A54 avranno un SoC Exynos 1380, che è emerso solo lo scorso mese: non a caso, in estate è emerso che il chipset Exynos sarà utilizzato sugli smartphone Samsung low-cost, proprio come l'A34 e l'A54. Allo stesso modo, anche il Galaxy A14 potrebbe avere un chipset Exynos, anche se non ci sono ancora informazioni certe in tal senso. Allo stesso modo, il leak non fa menzione del Galaxy A74, che a questo punto potrebbe semplicemente non esistere.

In ogni caso, il primo Galaxy A ad uscire sul mercato sarà quasi certamente il Galaxy A14, che, nonostante faccia parte della lineup 2023 del colosso di Suwon, potrebbe arrivare già a dicembre 2022 sugli scaffali dei negozi. In seguito, nei primi mesi del 2023, dovrebbero arrivare anche l'A34 e l'A54, probabilmente a qualche settimana di distanza dal reveal dei Galaxy S23, in modo da non cannibalizzare l'attenzione su questi ultimi.