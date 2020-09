Non solo Galaxy Z Fold2 5G: Samsung presenta i nuovi Galaxy Tab A7, Galaxy Fit2 ed A42 5G

A poche ore dalla presentazione del Galaxy Z Fold2 5G, Samsung ha annunciato tantissime novità per il proprio portfolio mobile, che si arricchisce con un'ampia gamma di new entry, tra cui troviamo Galaxy Tab A7, Galaxy Fit2 e Galaxy A42 5G.

Samsung Galaxy Tab A7

Partiamo dal tablet. L'ultimo entrato nella famiglia Galaxy Tab è l'A7, con schermo da 10,4 pollici circondato da una cornice simmetrica e finitura in metallo di alta qualità, che gli conferisce un design elegante ed allo stesso tempo equilibrato.

A livello tecnico troviamo quattro altoparlanti stereo Dolby Atmos, a cui si aggiunge una batteria a lunga durata con supporto alla ricarica rapida. Samsung, come sempre, ha lavorato anche sulla sicurezza dei più piccoli integrando la nuova app Samsung Kids che offre una varietà di contenuti educativi, divertenti e sicuri.

Samsung Galaxy Fit2

Samsung continua a puntare anche sul comparto indossabile, ed annuncia oggi il nuovo Galaxy Fit2, una smartband progettata per il fitness caratterizzata da un design leggero e sottile, batteria di lunga durata e supporto ad un'ampia gamma di attività fisiche.

Il braccialetto è infatti in grado di rilevare e tracciare automaticamente fino a dici diversi tipi di attività, fornendo informazioni preziose come le calorie bruciate, la frequenza cardiaca, la distanza ed altro. Inoltre, è in grado di monitorare il sonno fornendo delle analisi giornaliere e rilevando le varie fasi, oltre al livello di stress.

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra 70 diversi sfondi da poter abbinare al proprio stile. In termini di autonomia, garantisce 15 giorni con una singola carica.

Samsung Galaxy A42 5G

Infine, Samsung ha anche presentato il nuovo smartphone 5G-Enabled che entrerà a far parte della gamma Galaxy A nel corso dell'anno. Si tratta del Galaxy A42 5G, che è dotato di tutte le caratteristiche di un dispositivo della Serie A, e del supporto 5G.

E' infatti presente un display Super AMOLED da 6,6 pollici, e quattro fotocamere posteriori.