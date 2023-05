Non solo Google: anche Apple elimina gli account iCloud inattivi

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo parlato della pulizia messa in campo da Google nei confronti degli account inattivi, che saranno eliminate qualora non siano stati registrati accessi per almeno due anni.

Ebbene, come notato dai colleghi di MacWorld, una politica simile è prevista anche da Apple. Nei termini e condizioni degli account iCloud infatti si legge che “Apple può chiudere il tuo Account con un preavviso di 30 giorni via e-mail all’indirizzo associato al tuo Account se (a) il tuo Account è rimasto inattivo per un (1) anno; o (b) c’è un’interruzione generale del Servizio o parte di esso”.

Nello stesso documento, la compagnia americana evidenzia anche coloro che saranno soggetti a chiusura dell’account “potrebbero perdere completamente l’accesso al servizio ed qualsiasi parte di esso, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Account, ID Apple, account e-mail e Contenuto. Inoltre, dopo un certo periodo di tempo, Apple eliminerà le informazioni e i dati memorizzati all’interno o come parte dei tuoi account. Eventuali singoli componenti del servizio che potresti aver utilizzato soggetti a contratti di licenza software separati verranno anch’essi risolti in conformità con tali contratti di licenza”.

Google nell’annuncio di qualche giorno fa evidenzia che invierà diverse notifiche agli utenti interessati nei mesi precedenti alla cancellazione dell’account, sia all’indirizzo email dell’account che a quello di recupero, in modo tale da consentire alle persone di salvare i loro profili.