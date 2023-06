Non solo Google, Microsoft e OpenAI: anche Samsung sta sviluppando un'IA

A inizio maggio, Samsung ha vietato l'uso di ChatGPT, Google Bard e Bing AI ai suoi dipendenti, temendo che questi potessero condividere per errore informazioni sensibili con le IA delle compagnie rivale. Oggi, però, scopriamo che anche Samsung sta lavorando ad un Chatbot proprietario molto simile a ChatGPT e tutto pensato per i suoi lavoratori.

La notizia arriva dal portale coreano Chosun, secondo il quale Samsung Electronics avrebbe avviato lo sviluppo del suo Large Language Model, ovvero del modello di base per la sua IA e per il suo Chatbot. Poiché Samsung sta sviluppando un LLM, la sua IA avrà un funzionamento completamente diverso da quelle della concorrenza, che si basano su altri modelli linguistici (come GPT-3 e GPT-4).

Secondo Chosun, Samsung avrebbe dedicato tutte le proprie GPU allo sviluppo del suo Large Language Model, che secondo le stime del colosso di Suwon dovrebbe essere completato nel giro di un paio di mesi, almeno in una versione iniziale. Sfortunatamente, però, anche a sviluppo completo il tool di Samsung non sarà reso disponibile al pubblico, come invece è avvenuto per gli omologhi targati Microsoft e Google.

Al contrario, l'IA di Samsung servirà ai dipendenti della compagnia per funzioni tutto sommato "basilari" come la gestione e il riassunto di documenti e meeting, l'aiuto nella programmazione del software e la traduzione da una lingua all'altra in tempo reale. L'idea, dunque, è di evitare i leak di materiali sensibili di Samsung mediante l'IA, che già si sono verificati in almeno un paio di casi negli scorsi mesi.

Al momento, spiega sempre Chosun, Samsung starebbe valutando se rendere disponibile l'IA proprietaria al pubblico in futuro, ma solo dopo la sua implementazione in forma stabile all'interno dell'azienda. In campo di ricerca e sviluppo, invece, essa verrà utilizzata nel design e nella produzione dei nuovi chip del colosso sudcoreano.