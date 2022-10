Non solo Google Pixel: la Grande G si dà anche ai podcast con 'Made by Google'

Proprio nella giornata del lancio di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, la Grande G rilascia il primo episodio del podcast “Made by Google” dove i “Googler” potranno scoprire in mezz’ora i retroscena dei prodotti e delle tecnologie della società.

Il primo appuntamento con Made by Google è a tema fotografia: “Zooming in on Smartphone Cameras” è una puntata completamente dedicata alla storia e all’evoluzione delle fotocamere sugli smartphone, condotta con l’aiuto del product manager di Pixel Camera Isaac Reynolds. Nel corso del podcast si discute della qualità dell’output di un sensore, della complessità della fotografia con i dispositivi mobili e non solo, confrontando mirrorless e reflex professionali con i più moderni e potenti smartphone presenti sul mercato.

Dunque, si passa alle tecnologie che eventualmente verranno potenziate in futuro per migliorare il settore: “Sono molto entusiasta di vedere quale sarà lo step successivo. Abbiamo davvero mostrato con le ultime generazioni di Pixel cosa possono fare i modelli generativi per la sfocatura dei volti e la gomma magica. Vedremo il futuro…”, afferma Reynolds. Insomma, per gli appassionati è un appuntamento davvero imperdibile.

Se siete incuriositi dal progetto, ogni giovedì arriverà una nuova puntata su Google Podcasts, Spotify o anche sul canale YouTube di Google, da cui abbiamo ripreso sopra l’episodio numero uno.

Sempre nella giornata di ieri abbiamo anche seguito il lancio di Google Pixel Watch.