Non è la gravità a decidere il destino del gatto di Schrödinger

Dio non gioca a dadi. Con questa famosa citazione, Einstein cercava di mettere in discussione la natura probabilistica della meccanica quantistica. Questa proprietà è condensata nel concetto di funzione d'onda, una funzione che collassa durante l'osservazione di un esperimento. E se fosse la gravità a far assumere valori precisi a un fenomeno?

Da quando è stata formulata la meccanica quantistica, all’inizio del secolo scorso, gli scienziati stanno cercando di capire fino in fondo la natura della teoria. Nessuno mette in discussione il rigore della matematica o il suo potere predittivo, ma la sensazione, condivisa da buona parte della comunità scientifica, è che ci sfugga qualcosa e che i suoi principi primi non siano stati compresi.

Tra i fenomeni contro intuitivi c’è l’esistenza di una funzione d’onda: gli oggetti quantistici vengono definiti da una funzione che descrive la probabilità che una particella si trovi in una determinata posizione. L’osservazione di un fenomeno, secondo l’interpretazione standard, permette alla funzione d’onda di collassare e la particella può apparire nello spazio.

Il concetto è stato brillantemente spiegato da Erwin Schrödinger grazie al famoso esperimento del gatto, questa non è la prima volta che gli scienziati cercano di prevedere se l'animale è vivo o morto senza aprire la scatola (cioè senza effettuare misure sul sistema).

Un buon numero di fisici si stanno chiedendo se la gravità possa essere la responsabile di questo misterioso fenomeno. Ricercatori di tutta Europa hanno testato la possibilità che l’apparente collasso della funzione d’onda sia dovuto alla geometria dello spazio-tempo e non a misteriose interazioni durante l’osservazione.

L’idea non è nuovissima, è stata proposta da Frigyes Karolyhazy in un articolo del 1966 e, successivamente, ripresa da Roger Penrose e Lajos Diosi.

“Per 30 anni sono stato criticato per aver speculato su qualcosa non testabile,” ha spiegato Dios a Science Magazine’s.

L’avanzamento tecnologico ha permesso di costruire un esperimento per testare questa ipotesi.

La versione di Penrose di questa idea si basa sul fatto che ci siano delle differenze energetiche tra i diversi stati in cui può esistere una particella. Per la relatività, l'energia è equivalente alla massa, e queste differenze possono portare a modifiche dello spazio-tempo.

Dando un contrasto ampio tra i possibili stati potremmo aumentare il costo energetico per far collassare la funzione d'onda e selezionando un unico livello fondamentale, a energia più bassa.

Per testare questa possibilità dobbiamo creare un opportuno "gatto di Schrödinger", in questo caso a base di germanio. Se Penrose ha ragione, un cristallo di germanio dovrebbe generare decine di migliaia di fotoni in pochi mesi, mentre i suoi atomi passano da una condizione di sovrapposizione al collasso in uno stato preciso.

Il team di Diosi non ha osservato niente di tutto ciò. Nei due mesi di lavoro presso i laboratori INFN del Gran Sasso, hanno misurato poche centinaia di fotoni. Penrose non è molto preoccupato di questo risultato: se la gravità permette alle funzioni d'onda di collassare e alla materia di emettere fotoni, deve farlo contro le leggi della termodinamica.

Questa non è la fine della storia. Nei prossimi esperimenti potremmo ottenere risultati più incoraggianti e, magari, risolvere un mistero vecchio di 100 anni.