Non guardate questo video se avete un Google Pixel 7: lo smartphone si riavvia da solo

Dopo aver scoperto che Google Pixel 7 e 7 Pro sono da record, almeno in termini di vendite, alcune segnalazioni degli utenti spiegano che i due smartphone top di gamma di Big G sembrano riavviarsi automaticamente quando viene aperto uno specifico video su YouTube, che mostra una clip in 4K del film Alien.

La notizia è stata riportata dall'utente Reddit u/OGPixel5 un paio di giorni fa, ma nelle scorse sono rapidamente aumentate le conferme di altri utenti che, aprendo il video riportato in cima a questa notizia sull'app di YouTube dal loro Pixel 7 o Pixel 7 Pro, hanno visto l'app di YouTube crashare e il telefono riavviarsi improvvisamente.

Sembra che il problema sia limitato ai Pixel 7, anche se alcune, sporadiche segnalazioni di utenti con smartphone Pixel 6, 6 Pro e 6a lasciano pensare che il bug sia legato all'intera famiglia Pixel, o almeno agli smartphone più recenti di quest'ultima. Non sembra invece che altri telefoni Android vadano incontro ad un riavvio inaspettato aprendo il video.

Fortunatamente, il problema non ha un impatto permanente sullo smartphone: quest'ultimo, infatti, si riavvia e, nei casi peggiori, perde momentaneamente la connettività mobile, ma un altro riavvio risolve rapidamente la situazione. Insomma, il bug non è certamente dei più gravi, ma si tratta comunque di uno dei più bizzarri mai visti su uno smartphone di Big G (nonostante le misteriose esplosioni delle fotocamere di Pixel 7 siano state parecchio strane a loro volta, qualche settimana fa).

Alcuni utenti hanno speculato che il problema potrebbe essere legato al processing delle immagini e dei video in HDR su Pixel 7: un bug simile, d'altro canto, si è verificato già nel 2020 per ragioni del tutto simili, sempre su smartphone Google e, in quel caso, anche su device Samsung. All'epoca, il caso è stato chiamato wallpaper crash, ma stavolta la portata del problema sembra essere più limitata.