Non solo HiFi: in arrivo il nuovo abbonamento Spotify Supremium, in rete info e prezzi

Sono passati oltre due anni dall’annuncio di Spotify HiFi, arrivato nel febbraio 2021, ed ancora non vi è traccia di questo nuovo abbonamento che dovrebbe portare degli importanti vantaggi agli utenti che lo sottoscriveranno. Oggi, direttamente da Threads, arrivano degli ulteriori dettagli.

Il popolare leaker Chris Messina sul proprio account ufficiale ha affermato che l’abbonamento si chiamerà Spotify Supremium, che non si limiterà all’audio HiFi. Gli utenti, pagando una somma più elevata da quella richiesta dal Premium, potranno accedere a strumenti di mixaggio avanzato, statistiche più dettagliate sulla cronologia di ascolto, alcuni audiolbiri gratuiti e l’audio ovviamente lossless a 24 bit.

Il prezzo dovrebbe essere di 19,99 Dollari, un prezzo di cui si era già parlato in precedenza e che è quasi il doppio rispetto ai 10,99 Dollari. Interessante notare come Spotify non abbia più intenzione di utilizzare il brand HiFi per identificare questo nuovo abbonamento.

Nessuna informazione sulla data di lancio, tanto meno sul possibile prezzo che Spotify potrebbe imporre a questo nuovo abbonamento in Italia al momento della disponibilità. Lo scorso Gennaio si era parlato anche della possibile ri-presentazione di Spotify HiFi nel corso dell’evento Stream On, ma ciò non è avvenuto.

Di recente, intanto, Spotify ha lanciato Jam, una nuova opzione per ascoltare musica insieme agli amici.