Non solo HomePod: Apple prepara altri dispositivi per la casa e domotica

A poche ore dalla presentazione del nuovo HomePod di seconda generazione, avvenuta attraverso un comunicato stampa, un nuovo rapporto di Bloomberg spiega che il colosso di Cupertino starebbe al lavoro su altri dispositivi per la smart home, che potrebbero arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Tra le novità che potrebbero trovare spazio nel listino Apple, figura anche uno smart display in stile Google Nest Hub o Echo Show di Amazon che dovrebbe essere simile ad un iPad, ma ovviamente meno costoso ed orientato all’uso domestico, con tanto di magnete per tenerlo su. Il device dovrebbe servire principalmente per le chiamate FaceTime e per controllare gli altri prodotti della smart Home: Apple analogamente ad altri marchi del settore ha abbracciato lo standard Matter per la domotica.

Tra i prodotti per la casa targati Apple in arrivo nei prossimi mesi potrebbe esserci anche una nuova Apple TV con processore più veloce, che però potrebbe arrivare solo nella prima metà nel 2024 senza supporto 8K.

Avrebbe subito una battuta d’arresto il progetto relativo al dispositivo che dovrebbe combinare HomePod ed Apple TV, ma Apple non l’avrebbe cancellato. Non è chiaro però per quando abbia in programma di lanciarlo la società americana, e vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.