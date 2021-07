Questa non è la prima volta che Hubble si guasta: ecco i malfunzionamenti del passato

Lo scorso mese il telescopio spaziale Hubble ha subito un duro colpo, poiché un guasto sembra averlo mandato KO. Gli esperti della NASA hanno fatto il possibile per far "svegliare" lo strumento dalla "modalità provvisoria" e fortunatamente i loro sforzi sono stati ripagati, scoprendo il problema dietro il malfunzionamento.

Non si tratta certamente del primo problema del telescopio e, dopo 31 anni passati nello spazio, sicuramente qualche guasto c'è stato. In particolare, vale la pena di ricordare il "glitch del giroscopio" che, in passato, ha impedito all'osservatorio di puntare correttamente il suo sguardo verso l'Universo.

In quel caso, gli ingegneri sono stati in grado di sviluppare nuove modalità di funzionamento del telescopio che hanno permesso a Hubble di operare con solo uno dei suoi sei giroscopi originali, invece dei tre necessari per il suo funzionamento. "Ecco perché sono ottimista e sorrido", ha dichiarato Antonella Nota, responsabile scientifico di Hubble presso l'Agenzia spaziale europea. "Perché il sistema è stato progettato per avere molta elasticità e perché gli ingegneri sono così creativi nel trovare soluzioni. Penso che tutto andrà bene".

Il telescopio è stato anche progettato per essere riparato dagli astronauti nello spazio. Gli astronauti della prima missione di manutenzione dell'osservatorio hanno riparato il sistema nel 1993 (intervenendo sull'ottica dell'osservatorio) e altri quattro equipaggi aggiuntivi hanno visitato il telescopio fino al 2009.

Nel 2009, però, il programma dello Space Shuttle della NASA era vicino alla sua fine e l'agenzia sapeva che non sarebbe più stata in grado di inviare un altro equipaggio per sistemare fisicamente lo strumento. Quindi, nell'ultima missione, gli ingegneri fecero tutto il possibile per preparare il telescopio a sopravvivere per anni da solo.

Durante questo periodo Hubble aveva appena avuto un problema con il computer molto simile a questo. Quindi, con una missione di manutenzione già in programma, la NASA riuscì a sostituire l'hardware giusto in tempo. Insomma, problemi simili sembrano essere "normali", soprattutto se uno strumento ha 30 anni. L'osservatorio, tuttavia, andrà presto in pensione e sarà sostituito dal James Webb.

Intanto, gli scienziati sfrutteranno Hubble fino alla fine dei suoi giorni"