Non solo IA: il CEO di OpenAi investe 180 milioni per allungare la vita delle persone

Nel corso degli anni molti imprenditori e magnati del settore tech hanno investito in startup che mirano ad allungare la vita delle persone, ed anche il CEO di OpenAI Sam Altman ha seguito lo stesso trend.

Il numero uno della società del momento, che ha dato alla vita ChatGPT, ha investito 180 milioni di Dollari in una startup chiamata Retro Biosciences. L’investimento a quanto pare sarebbe stato completato con fondi propri e non collegati direttamente ad OpenAI, e lo stesso 39enne Altman non ha risposto ad una richiesta di commento giunta da parte di Business Insider.

Altman attualmente sarebbe l’unico investitore esterno della startup, che si è prefissata l’obiettivo di “incrementare di 10 anni la vita delle persone in maniera sana”, progettando terapie in grado di prevenire molteplici tipi di malattie.

Negli ultimi anni sono saltate alla ribalta molte iniziative su questo tipo, sostenute anche da personalità di spicco del mondo dell’elettronica ed informatica. Ad esempio, lo scorso anno su queste pagine abbiamo parlato dei 3 miliardi di Dollari investiti da Jeff Bezos in Atlos Labs, una compagnia che vuole effettuare una “riprogrammazione cellulare” con l’obiettivo di ringiovanire e prolungare l’aspettativa di vita di 50 anni mettendo definitivamente da parte le malattie e patologie legate all’invecchiamento.