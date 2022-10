Questa non è un'illusione ottica, ma un bizzarro effetto catturato dal James Webb

Un'immagine rilasciata in anticipo da parte del James Webb durante il mese d'agosto ha rivelato 17 anelli concentrici che circondano un sistema stellare binario chiamato Wolf-Rayet 140. Quale fenomeno ha creato uno spettacolo così mistico e particolare? Nessuna illusione ottica come molti credono, ma c'è una spiegazione.

È stata la polvere. Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Nature Astronomy spiega che i venti stellari che possono essere trovati in questo strano sistema binario non fanno altro che spingere la polvere in cerchi concentrici quasi perfetti ogni volta che le due stelle si avvicinano l'una all'altra nelle loro orbite eccentriche.

"La collisione dei venti stellari di entrambe le stelle quando sono vicine l'una all'altra, più il movimento orbitale, crea gli archi di polvere come li vediamo proiettati nel cielo", ha dichiarato a UniverseToday il Dr. Patrick Morris, co-autore dello studio e astrofisico dell'Infrared Processing and Analysis Center (IPAC) del Caltech.

La coppia che si trova in questo sistema è costituita da una stella di tipo O circa 30 volte la massa del Sole e una stella Wolf-Rayet circa 10 volte la massa del Sole, situata a poco più di 5.000 anni luce dalla Terra. Solo quando i due corpi celesti si avvicinano ogni 7,93 anni (a una distanza simile tra il nostro pianeta e la nostra stella) i venti solari si scontrano, creando una pressione sufficiente per la formazione della polvere.