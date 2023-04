Non è la vostra immaginazione: su YouTube è sparita una delle pubblicità più fastidiose

La pubblicità è essenzialmente ciò che rende sostenibile la creazione di molti contenuti pubblicati sul Web, compresi i video di YouTube. Non è dunque questione di tutti i giorni vedere la rimozione di una tipologia di banner, ma questo è esattamente ciò che sta accadendo per quel che riguarda la piattaforma di Google.

A tal proposito, dovete sapere che a partire dalla giornata del 6 aprile 2023 non sono più presenti gli annunci overlay che comparivano contestualmente ai video di YouTube. Per intenderci, collegandosi adesso al sito Web ufficiale di YouTube da un computer e avviando la riproduzione di un qualsivoglia video, non si riscontrano più quei banner pubblicitari che per lungo tempo sono comparsi nella parte bassa del contenuto.

Certo, usualmente questi ultimi potevano essere "rimossi" banalmente premendo sull'apposita icona "X", ma il collocamento di quest'ultima non era esattamente ben visto da tutti, considerando anche che andava a inserirsi essenzialmente "all'interno del banner" e non all'esterno. Questa tipologia di annuncio poteva inoltre potenzialmente "coprire" alcuni contenuti importanti relativi al video in riproduzione, dunque alla fine è stata presa la decisione di rimuovere il tutto.

La rimozione degli annunci overlay da YouTube era in realtà già stata comunicata da tempo, con la piattaforma che aveva spiegato che "a partire dal 6 aprile 2023, il formato pubblicitario "Annunci in overlay" non verrà più visualizzato su YouTube allo scopo di contribuire a migliorare l'esperienza degli spettatori e spostare il coinvolgimento verso formati a rendimento più elevato su desktop e dispositivi mobili. Gli annunci in overlay sono un formato di annunci legacy pubblicato solo su computer desktop e disturbano gli spettatori. Prevediamo di vedere un impatto limitato per la maggior parte dei Creator man mano che il coinvolgimento si sposta verso altri formati pubblicitari".