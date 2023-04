Non immaginerai mai quante volte al giorno batte il cuore (pensavamo di meno)

“Al cuore Ramon!”, urla Joe (Clint Eastwood) durante lo scontro finale contro Ramon Rojo (Gian Maria Volontè). Anche nel Far West romanzato, si sapeva che il cuore fosse un punto critico dove colpire: esso garantisce ossigeno e nutrimento a tutti i tessuti del corpo umano, tramite il pompaggio del sangue... Ma quante volte batte al giorno?

Si è stimato che il centro di controllo dell’apparato circolatorio batte circa 100.000 volte al giorno, cioè 70 battiti al minuto… Già che ci siamo, potrebbe interessarvi sapere che il nostro cuore batte circa 36 milioni di volte in un anno!

Il cuore, per funzionare in maniera costante e regolare, necessita di ossigeno e nutrienti, proprio come in tutti gli organi. Esso è strutturato in quattro porzioni, o camere: due atri e due ventricoli. Le prime, sono le camere superiori, mentre le seconde quelle inferiori. Tutta l’attività dell’organo è garantita dalle contrazioni e i rilasci di queste pompe.

Per compiere queste azioni, le camere inferiori sono coordinate da un complesso sistema di impulsi elettrici che si generano nel nodo sinoatriale, collocato nell’atrio destro.

Insomma, conviene prenderci cura del nostro cuore, con una dieta sana ed esercizio fisico regolare, vista la sua importanza ai fini della sopravvivenza. Inoltre, sarebbe opportuno evitare qualsiasi fattore di rischio, come il fumo o uno stile di vita sregolato.