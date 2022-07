Non immaginerete mai il motivo che ha portato alla creazione del cubo di Rubik

Il cubo di Rubik è un oggetto inventato nel 1974 e, secondo le stime, nel 2009 ha venduto più di 350 milioni di unità in tutto il mondo. Un successo che si può tranquillamente definire planetario e che continua, ancora oggi, a far appassionare centinaia di migliaia di persone ogni anno. Incredibile, no? La sua origine, però, è inaspettata.

Il suo geniale creatore è il matematico ungherese Ernő Rubik che non aveva intenzione di far diventare l'oggetto un fenomeno globale ma, secondo alcune versioni della storia, l'obiettivo era quello di creare un sussidio scolastico per insegnare agli studenti - che mal digeriscono la materia - concetti matematici complicati.

Tutto ebbe inizio a metà degli anni '70, quando Rubik era professore alla Budapest University of Technology. Una delle sue lezioni riguardava la "geometria descrittiva", ovvero la comprensione della relazione tra forme bidimensionali e tridimensionali, un concetto che trova applicazioni in architettura, design e ingegneria.

Poiché il professore stava cercando un sussidio scolastico in grado di supportare le sue lezioni, così da spiegare il movimento tridimensionale ai suoi studenti, decise di creare utilizzando legno e carta, insieme a elastici, colla e graffette il suo "Bűvös kocka" (o Cubo Magico). Nel 1977 Rubik brevettò la sua invenzione.

Qualche tempo dopo la Ideal Toy Company iniziò a produrre la versione del Cubo di Rubik che tutti conosciamo: in plastica anziché legno e con quadrati colorati. Il resto è storia... e oggi l'IA lo completa più velocemente degli esseri umani.