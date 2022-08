Non immaginerete mai quali ossa ha trovato questo operatore edile sotto terra

Immaginate questo scenario: lo scorbutico operatore che sta riparando un guasto alle fogne fuori casa vostra, nell’offendere il manto stradale più del dovuto, trova un corpo solido molto particolare, rossiccio, che ha tutta la parvenza di essere un osso molto antico... Vi sembra qualcosa di impossibile? Beh, è quello che è successo nel Michigan.

La scorsa settimana, i lavoratori edili stavano sostituendo un canale sotterraneo vicino a Kent City, nel Michigan, quando uno di loro ha notato qualcosa di rosso nel terreno. Dopo un esame più attento, si sono resi conto che si trattava di un "osso enorme", come ha detto a MLive.com Ken Yonker, commissario per gli scarichi della contea del Kent.

Sulla base delle dimensioni dei fossili, i lavoratori hanno appreso che non avevano a che fare con i resti di un normale animale da passeggio. Hanno chiamato gli esperti dell'Università del Michigan e del Grand Rapids Public Museum per arrivare alla conclusione che l'osso apparteneva a un enorme mastodonte, noto ai più come mammut, che vagava per lo stato di Wolverine circa 12.000 anni fa.

La scoperta è stata unica perché il mastodonte era un esemplare molto giovane, probabilmente tra i 10 ei 20 anni, secondo MLive.com. Sebbene i ricercatori abbiano portato alla luce altri scheletri di mammut nel Michigan, quelli appartenevano principalmente a adulti.

Da quando la squadra di costruzione ha trovato le ossa l'11 agosto, ricercatori e volontari hanno riempito 108 sacchi con varie ossa. Non hanno scoperto il cranio o le zanne dell'animale, il che significa che è improbabile che l'esemplare possa essere riassemblato in uno scheletro completo.

Il proprietario della proprietà in cui gli equipaggi hanno portato alla luce le ossa ha provvisoriamente accettato di donare lo scheletro al Grand Rapids Public Museum. I ricercatori dell'università guideranno gli sforzi per studiare ulteriormente le ossa, un processo che probabilmente includerà l'analisi dello scheletro per una data più precisa della morte.

Vi farà sorridere sapere che non è la prima volta che vengono trovate ossa di piccoli mammut per caso...

[WolfmanSF tramite Wikimedia Commons sotto CC BY-SA 4.0]