Non immaginerete perché e per quanto questo orso polare abbia nuotato

Nella disperata ricerca di un blocco di ghiaccio su cui riposare e cacciare, un orso polare ha compiuto una nuotata record: 687 km in 9 giorni. Una storia che fa riflettere sulle condizioni delle regioni fredde e degli animali che ospitano. Ad esempio l'Antartide sta lentamente "morendo" a causa del riscaldamento globale.

Un recente studio ha portato alla luce una prestazione stupefacente da parte di un orso polare nel mare di Beaufort, situato a nord dell'Alaska. Questo mammifero ha realizzato una nuotata continua di 232 ore, coprendo una distanza notevole in acque che oscillavano tra i 2 e i 6 °C. La ricerca, pubblicata sulla rivista "Polar Biology", rappresenta tra l'altro la prima documentazione di un simile comportamento di nuotata a lunga distanza da parte degli orsi polari.

Gli orsi polari sono abituati a muoversi tra la terraferma e i blocchi di ghiaccio per cacciare le foche. Tuttavia, il riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacciai li costringono a viaggiare distanze maggiori, mettendo a rischio non solo la loro salute ma anche la sopravvivenza delle generazioni future. Infatti, nel corso dei due mesi di ricerca, l'animale ha perso il 22% del proprio grasso corporeo e il suo cucciolo di un anno.

Lo studio ha monitorato l'orso attraverso un collare GPS, che ha permesso di tracciare accuratamente i suoi movimenti, e un registratore di temperatura impiantato sotto la pelle dell'animale per determinare quando si trovava in acqua.

Gli orsi polari dipendono fortemente dal ghiaccio per cacciare alle loro prede, principalmente le foche, che sono fondamentali per sopravvivere nelle condizioni estreme dell'Artico. Attualmente, sono classificati come specie vulnerabile dall'IUCN a causa del surriscaldamento globale.

Questo problema non è solo degli animali però, ma anche degli uomini: infatti lo scioglimento dei ghiacciai sta deformando il nostro pianeta.